Son dakika haberi... Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, Gevaş-Tatvan kara yolu üzerindeki Güzelkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 ND 307 plakalı Peugeot marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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