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Selde köprü altında mahsur kalan adam kurtarıldı

Selde köprü altında mahsur kalan adam kurtarıldı

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu selde, drenaj kanalındaki köprünün altında mahsur kalan adam polisler tarafından kurtarıldı.

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Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu selde, drenaj kanalındaki köprünün altında mahsur kalan adam polisler tarafından kurtarıldı.

Meksika'da etkili olan Frank ve Georgette Fırtınaları, ülkede şiddetli yağışlara neden olmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Sonora eyaletinde yer alan Hermosillo şehrinde, şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı. Kısa sürede şehrin cadde ve sokakları sular altında kalırken, Sonora Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı, sel sularına kapılarak drenaj kanalındaki köprünün altında mahsur kalan vatandaşın, eyalet polisleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldığını açıkladı.

Şiddetli yağışlar ülkenin orta bölgelerinde ise toprak kaymalarına neden oldu. Veracruz eyaletinin Zongolica şehrinde, farklı bölgelerde meydana gelen toprak kaymalarının yolları kapatması nedeniyle 300'den fazla ailenin ulaşımının engellendiği bildirildi. Puebla eyaletinin Eloxochitlan şehrinde ise iki ayrı yerde yaşanan toprak kaymaları, şehrin çevresindeki 5 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Öte yandan son yıllarda kuraklık ve su sorunu ile mücadele eden Nuevo Leon eyaletinde yağışlar sevinçle karşılandı. Eyaletin başkenti olan Monterrey ve çevresinde yaklaşık 20 dakika süren yağış, hava sıcaklığının da düşmesini sağladı. Yaşanan su baskınları ve toprak kaymaları sebebiyle herhangi bir can kaybı bildirilmezken yetkililer, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edeceği konusunda vatandaşları uyardı.

(Saim Sevinç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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