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Son dakika haberi... İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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