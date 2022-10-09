Son dakika haberi: Bayburt'ta örtü yangını 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Bayburt'un Gökçeli köyü arazisinde çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bayburt'un Gökçeli köyü arazisinde çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bayburt merkez köylerinden olan Gökçeli ve Uğurgeldi köyleri arasında kalan dağlık alanda örtü yangını meydana geldi. Yangında 50 dekarlık alan zarar gördü. Dağlık alanda bulunan kuru otlar ise yanarak küle döndü. Dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdiler. Yangına olay yerine gelen itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi. Yangın 3 saat süren çabalar sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından ekipler yangın bölgesinden ayrıldı. - BAYBURT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma İtfaiye Bayburt AFAD 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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