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Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Perşembe ilçesinde 2 ayrı noktada yapılan çalışmalarda 7 bin 25 gram kubar esrar, 83 kök kenevir, 19 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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