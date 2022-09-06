Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Perşembe ilçesinde 2 ayrı noktada yapılan çalışmalarda 7 bin 25 gram kubar esrar, 83 kök kenevir, 19 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.