Son dakika haber | Silah kaçakçılarına Denizli merkezli 2 ilde operasyon: 9 gözaltı - Haberler

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Son dakika haber | Silah kaçakçılarına Denizli merkezli 2 ilde operasyon: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Silah kaçakçılarına Denizli merkezli 2 ilde operasyon: 9 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli merkezli olan il geneli ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli yanlarında bulunan malzemelerle yakalandı.

Denizli merkezli olan il geneli ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli yanlarında bulunan malzemelerle yakalandı.

Denizli'de ekipler kaçakçılık konuları ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarına devam ediyor. Denizli merkezli Antalya ili ve Manavgat ilçelerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde 9 şüphelinin yeri tespit edildi. Yapılan başarılı operasyon sonucu 9 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Silah Mühimmat Kaçakçılığı" çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği/pompalı, 1 adet kurusıkı tabanca, 24 adet fişek, 4 adet şarjör ele geçirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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