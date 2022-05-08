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Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu.

Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu. Sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Şirvan ilçesine bağlı Damlı köyünde meydana geldi. Aniden bastıran yağışlar sele neden olurken, sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahibi Mahmut Epçever, 30'a yakın keçi ve oğlakların sele kapılarak telef olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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