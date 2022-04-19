Son dakika haber | İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 mahrem imam yakalandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 mahrem imam yakalandı

İSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasındaki 12 "mahrem imam"a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul, Erzurum ve Bayburt'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah yeni bir operasyon başlattı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde "Mahrem İmam" olarak faaliyet yürüten 12 hücre sorumlusunun yakalanması için İstanbul, Erzurum ve Bayburt'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İsimleri ve adresleri tek tek tespit edilen, aralarında halen aktif kamu personellerinin de olduğu terör örgütü üyesi 12 hücre sorumlusunun tamamı, teknik ve fiziki takibin ardından, detayları açıklanmayan bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüt içinde "mahrem imam" düzeyinde faaliyet gösteren zanlılar hakkında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin FETÖ'nün iletişim yöntemine uygun olarak periyodik halde büfe, ankesör ve sabit hatlardan örgüt mensupları ile iletişim kurdukları öğrenildi.

Haklarında daha önce KHK ile ihraç edilen asker şahıslar ve kapatılan askeri okul öğrencileri tarafından yapılan itiraflarda, bu kişilerin gizliliğe riayet edilerek toplantı organize ettikleri, örgüt mensubu sivil şahıslara askeri öğrenciler ile gerçekleşen toplantılar için kendi evlerini temin ederek kullandırdıkları, sabit hatlardan askeri öğrenciler ve asker şahıslarla irtibat sağladıkları ortaya çıktı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijitale materyale el konulduğu kaydedilirken, bu evlerde örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitapların bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa