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Son dakika haber | Gaziantep'te terör propagandası yapan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Gaziantep'te terör propagandası yapan şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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