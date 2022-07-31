Son dakika haber... Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada bagaja gizlenmiş 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ö.S. (44) gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin liralık Türk lirası ve dövize el koyuldu. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Narkotik Bismil 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.