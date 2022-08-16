Son dakika haber | Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyünde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyünde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandaki yangını fark eden çevre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 10 personel sevk edildi. Yangın, vatandaşların da desteğiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bingöl 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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