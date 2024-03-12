Siverek'te park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti ve cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra, otomobil arkadan çarptı, kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolu, eski sanayi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halindeki 63 ACL 849 plakalı tıra, Mustafa P. İdaresindeki 63 AIU 590 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa P. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı incelemesi sonrası, Mustafa P.'nin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA