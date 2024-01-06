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Sivas'ta Korkunç Kaza: Araç Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç refüje çarparak ortadan ikiye bölündü ve yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüje çarpan araç önce ortadan ikiye bölündü ardından yanarak kullanılmaz halde geldi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas- Kayseri karayolu Sivas'ın Şarkışla ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan Ö.Y. (33) idaresindeki 06 AS 3059 plakalı Volkswagen marka otomobil, önüne çıkan araca çarpmamak için yoldan çıkarak refüje çarptı. İkiye bölünen araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Ağır yaralanan sürücü Ö.Y. Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şarkışla Kayseri Sivas Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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