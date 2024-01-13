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Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Sivas'ta bir kargo şirketine ait kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta bir kargo şirketine ait kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Dört Eylül Mahallesinde çift taraflı olarak meydana geldi. H.Ö. (26) idaresindeki Ford marka 58 AEC 703 plakalı MNG kargo şirketine ait kargo minibüsü, A.O.Ş. (20) idaresinde bulunan Fiat marka 44 AFA 121 plakalı araca çarptı. Kaza sonucunda, sürücüler ile birlikte kargo minibüsü ile otomobilde bulunan C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından şehirde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelmesi devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eylül Sivas Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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