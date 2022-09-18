Sivas haberi... Sivas'ta tırla kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sivas haberleri... Sivas'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre kaza, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. Sivas'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre kaza, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. M.C. yönetimindeki 38 AGY 064 plakalı BMC marka tırla, İ.Y. yönetimindeki 58 ABA 137 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü İ.Y. yaralandı. Yaralı ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gemerek Sivas 3. Sayfa Haberler

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