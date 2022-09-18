Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haberi... Sivas'ta tırla kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sivas haberi... Sivas'ta tırla kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Sivas haberleri... Sivas'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre kaza, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi.

Sivas'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. M.C. yönetimindeki 38 AGY 064 plakalı BMC marka tırla, İ.Y. yönetimindeki 58 ABA 137 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü İ.Y. yaralandı. Yaralı ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gemerek Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title