Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 9 şüpheli ise ifadelerinin akabinde serbest bırakıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK