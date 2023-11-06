Şehit Onur Özbek'in naaşı memleketi Niğde'ye uğurlandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı, Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde dün akşam saatlerine doğru meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek, kaldırıldığı Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek için Kilis Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Basına kapalı gerçekleştirilen tören sorası şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı, helikopter ile memleketi Niğde'ye uğurlandı. - KİLİS