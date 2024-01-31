Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Saldırıyı Gerçekleştiren Şüphelilerin Giysileri Paylaşıldı

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin olay günü giydikleri ayakkabı ve kıyafetlerin fotoğrafı paylaşıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan 28 Ocakta dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından faillere yönelik yürütülen operasyonlarda, silahlı eylemi gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı. İfadeleri alınan 3'ü Türk toplam 28 zanlının TEM Şubedeki sorgusu devam ediyor. Hücre üyelerinin Perşembe günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekleri öğrenildi.

2 saldırganın giydiği fotoğraf paylaşıldı

Zincirleme operasyonlarda 30'u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan hücre üyelerinin polisteki sorgusu sürerken, DEAŞ adına tetikçilik yaptıkları ileri sürülen Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin olay günü saldırı sırasında giydikleri kıyafetlerin fotoğrafları paylaşıldı. Ormanlık alanda bulunan zanlıların giysileri emniyette delil olarak incelendi. - İSTANBUL