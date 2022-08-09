Şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı Şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atarak şarampole devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atarak şarampole devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza Siverek-Hilvan Karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tamer A, idaresindeki 21 YF 121 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar 3. Sayfa Haberler

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