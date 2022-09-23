Şanlıurfa haberleri! YPG'nin sözde savaşçısı Viranşehir'de yakalandı 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa haberler: Terör örgütü YPG'nin sözde Resulayn savaşçısı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başarılı operasyonla yakalandı. Terör örgütü YPG'nin sözde Resulayn savaşçısı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başarılı operasyonla yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde Resulayn savaşçısının Viranşehir ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen şafak operasyonuyla ekipler, sözde savaşçı İbrahim Abdullah'ı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Viranşehir Şanlıurfa YPG 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şanlıurfa haberleri! YPG'nin sözde savaşçısı Viranşehir'de yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.