Şanlıurfa'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şüpheli Yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.A.'nın yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA