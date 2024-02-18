Şanlıurfa'da Trafo Merkezinde Yangın Çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde elektrik trafo merkezinde yangın meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan trafo merkezinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, trafo merkezinin bir bölümü tamamen yandı. - ŞANLIURFA