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Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezine Hırsızlık

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Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezine dadanan hırsızlar, 11 adet laptop, televizyon, güvenlik kamerası sistemleri ile çok sayıda tıbbi malzeme çaldı.

Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezine dadanan hırsızlar, 11 adet laptop, televizyon, güvenlik kamerası sistemleri ile çok sayıda tıbbi malzeme çaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sayısı henüz öğrenilemeyen hırsızlar, aile sağlığı merkezine bitişik inşaat çalışması devam eden binadan sağlık ocağına girdi. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı mahalleye hizmet eden 3 katlı aile sağlığı merkezine giren hırsızlar, burada 11 laptop, 1 televizyon, güvenlik kamerası sistemleri, elektrik saati, 3 elektrik sobası ile çok sayıda tıbbi malzeme çaldı. Pencereden girip çatıdan kaçan hırsızlar, arkalarında iz bırakmamak adına sağlık ocağını da yakmaya çalıştıkları bildirildi.

Aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Mesut Erbil, emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Birkaç şüpheliyi yakalamışlar. Birkaç malzememiz de bulundu, bize teslim ettiler. Çok sayıda malzememiz de henüz bulunamadı. Buradan il sağlık müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz, gereken ilgiyi gösterdiler" dedi.

Merkezde tıbbi sekreter olarak çalışan Cumali Karataş ise artan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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