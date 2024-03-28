Samsun'da Tombala Oynayan 39 Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'da bir kahvehanede 'tombala' adı verilen para karşılığı kumar oynayan 39 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 270 bin lira para cezası yazıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kahvehanede yapılan kontrollerde 39 şahsın para karşılığında tombala oynadıkları tespit edildi. Kumar oynayan 39 kişiye toplamda 270 bin lira idari para cezası kesildi.

Kahvehane sahibi A.K. (51) hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN