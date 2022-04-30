Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi her iki bacağından vurularak yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi her iki bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi fuar alanındaki bir barın önünde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.Y. her iki bacağından da vurularak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen A.B. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından olay yerinde tabancayla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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