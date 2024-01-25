Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından bir evde yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, evinde uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu bilgisine ulaşılan N.Ç. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 110 gram kubar esrar, 20 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği ve 91 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN