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Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan bir ev aramasında silah ve uyuşturucu madde bulundu. Aramada ele geçirilen maddeler arasında kubar esrar, sentetik ecza hapları ve ruhsatsız av tüfekleri yer alıyor.

Samsun'da jandarma tarafından bir evde yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, evinde uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu bilgisine ulaşılan N.Ç. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 110 gram kubar esrar, 20 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği ve 91 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Atakum Samsun Güvenlik Uyuşturucu Soruşturma Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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