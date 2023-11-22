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Samsun'da pompalı tüfekle saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, kendisini darp eden şahsa pompalı tüfekle saldırdı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı ve saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeni ise arkadaşlarıyla yaşanan bir kavgaymış.