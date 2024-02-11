Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 167 adet 1 kiloluk paketlerde sahte bandrollü tütün, 7 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ve 2 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN