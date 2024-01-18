Samsun'da Kaçak Tütün Mamulleri Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yapılan faaliyet neticesinde E.K. isimli şahsın işyeri ve evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 9 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 5040 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 5 kilo kıyılmış açık tütün ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı. - SAMSUN