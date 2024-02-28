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Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda makaron ele geçirildi. İlkadım ilçesinde bir işyerinde 9 bin 680 dal tütün doldurulmuş makaron bulunurken, Çarşamba ilçesinde ise 5 bin 600 dal doldurulmuş makaron ve diğer kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde R.G. isimli şahsın işyerinde kaçak tütün ürünleri sattığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 9 bin 680 dal tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Çarşamba ilçesinde E.K. ve M.Ö. isimli şahısların işyerinde kaçak tütün ürünleri sattıkları bilgisini aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahısların iş yerlerinde yapılan aramada 5 bin 600 dal doldurulmuş makaron, bin 200 dal bandrolsüz boş makaron,10 kilo tütün, 27 karton bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Meydana gelen 2 ayrı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Çarşamba İlkadım Samsun Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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