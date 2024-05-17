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Samsun'da İnşaattan Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U.'ya ait inşaattan hırsızlık yapıldı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili D.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B. suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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