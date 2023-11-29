Samsun'da genç otomobilde silahla intihar etti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 25 yaşındaki bir genç, otomobil içinde silahla kendini vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 25 yaşındaki bir genç otomobil içinde silahla kendini vurdu.

Olay, Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lale Caddesi'nde park halindeki 06 EJ 568 plakalı otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyarak olay yerine koşan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Y.Y. (25), sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN