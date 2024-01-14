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Samsun'da Evden Hindiler Çalındı, Şüpheli Kadın Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan 3 adet hindi olayıyla ilgili bir kadın jandarmanın takibi sonucu gözaltına alındı.

Samsun'da bir evin bahçesinden 3 adet hindinin çalınması olayıyla ilgili bir kadın jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait evin bahçesinden 3 adet hindi çalındı. M.K., jandarmaya şikayette bulundu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili L.S.(58) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan L.S. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İlkadım Samsun Güvenlik Hırsızlık Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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