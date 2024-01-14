Samsun'da Evden Hindiler Çalındı, Şüpheli Kadın Yakalandı

Samsun'da bir evin bahçesinden 3 adet hindinin çalınması olayıyla ilgili bir kadın jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait evin bahçesinden 3 adet hindi çalındı. M.K., jandarmaya şikayette bulundu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili L.S.(58) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan L.S. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN