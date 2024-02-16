Samsun'da evde uyuşturucu operasyonu: 40 kök kenevir bitkisi ve 25 gram kubar esrar ele geçirildi

Samsun'da bir evde arama yapan jandarma ekipleri, saksı içinde ve bahçede ekili 40 kök kenevir bitkisi ve 25 gram kubar esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, N.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ortak çalışma neticesinde şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, saksıda ve bahçede 40 kök kenevir bitkisi, 25 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN