Samsun'da çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs tutuklandı. Zanlı, jandarmaya teslim olmaya giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

İlçenin Mustecep Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada Ekrem S., akrabası Bahri Sezgin'i silahla vurdu. Sezgin, ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Ekrem S., İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ekrem S.'nin jandarmaya teslim olmaya giderken o anları sosyal medyada canlı yayında paylaşması dikkat çekti. - SAMSUN