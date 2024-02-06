Samsun'da Bıçak ve Tüfekle Yaralama Olayı: 4 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı saldırı sonucunda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak B.Ç., M.B., E.T. ve A.K.T. isimli 4 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Samsun'da bir kişinin hem bıçakla hem de tüfekle vurularak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan C.G. yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan C.G. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili B.Ç.,M.B., E.T. ve A.K.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN