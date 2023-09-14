Samsun'da aranan 20 kişi yakalandı

Samsun'da aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 20 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık suçlarından hapis cezası bulunanlar da bulunuyor.