Samsun'da aranan 20 kişi yakalandı
Samsun'da aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 20 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık suçlarından hapis cezası bulunanlar da bulunuyor.
SAMSUN'da aranan şüphelilere yönelik çalışmalarda 20 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarda, aralarında uyuşturucu madde kullanımından 10 yıl 4 ay, hırsızlık suçundan ise 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheliyi yakaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa