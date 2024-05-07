Samsun'da 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Samsun'un Tepecik Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katından düşen 35 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan şahsın eşi hamile.
Samsun'da 3. kattan düşen 35 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Tepecik Mahallesi 1594 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (35), 7 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan E.T'nin eşinin de hamile olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN