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Samsun'da 15 Bin Adet Sahte Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, polis ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 15 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından 15 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları operasyonunda 15 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı İlkadım Samsun Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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