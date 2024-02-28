Samsun'da 15 Bin Adet Sahte Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından 15 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları operasyonunda 15 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı. - SAMSUN