Sakarya'da Fuhuş Operasyonu Sonrası Gazinolar ve Restoran Mühürlendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde 61 yabancı uyruklu kadının yakalandığı fuhuş operasyonunun gerçekleştirildiği bölgedeki 8 gazino ve 1 restoran mühürlenerek, 30 gün süreyle faaliyetlerinden men edildi.

25 Kasım Cumartesi gecesi 300 polisin katılımı ile Karasu ilçesinde dev bir fuhuş operasyonu gerçekleştirilmişti. Gece saatlerinde adreslere tek tek düzenlenen operasyonlarda 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen uyruklu olmak üzere toplam 61 yabancı uyruklu kadın yakalanmıştı. Fuhuş operasyonunun ardından Karasu Kaymakamlığı da harekete geçti. Kaymakamlık talimatı ile operasyonun gerçekleştirildiği gazinolar bölgesine giden belediye ekipleri, bölgede bulunan 8 gazino ve 1 restoranı mühürledi. İşletmeler, 30 gün süreyle faaliyetlerinden men edilerek kapatıldı. - SAKARYA