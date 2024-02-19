Sakarya'da 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir adam, beraber kaldığı arkadaşı tarafından evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 63 yaşındaki adam, beraber kaldığı arkadaşı tarafından evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Yenice Mahallesi, Nenehatun Sokak'ta 4 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, 63 yaşındaki İbrahim Can Ateş, girdiği banyodan uzun süre çıkmayınca durumdan şüphelenen arkadaşı kapıyı çaldı. İçeri giren ev arkadaşı, Ateş'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken Ateş'in cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi. - SAKARYA