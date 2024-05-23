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Rize'de yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşanan yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgada yaralanan şahıs ise hastanede tedavi altına alındı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği yol verme kavgasında yaralanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün ilçe merkezi Aşıklar Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında yaşanan trafikte yol verme tartışması kanlı bitmişti. Sözlü tartışmanın ardından tarafların birbirine ateş ettiği kavgada Ömer Sofu hayatını kaybederken, H.G. ise yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan H.G., burada yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanmasına karar verilen H.G., Kalkandere L Tipi Cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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