PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla aranan zanlı gözaltına alındı
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PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla aranan zanlı gözaltına alındıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye suçlamasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.
PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla aranan zanlı gözaltına alındı
ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye suçlamasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyübi Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ş.İ., işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - 3. Sayfa