PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla aranan zanlı gözaltına alındı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye suçlamasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyübi Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ş.İ., işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.