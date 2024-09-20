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Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum

Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum
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Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini, "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum" diyerek reddetti.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve on binlerce sivili gözünü kırpmadan katleden İsrail'in zulmüne yönelik tepkiler dinmiyor.

Norveç ekiplerinden Rosenborg'un yıldızı Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi'den teklif aldığını ancak Filistin'e yapılan zulüm sebebiyle bu teklifi reddettiğini açıkladı.

"MASUM HAYATLARA SON VEREN BİR ÜLKEYİ TEMSİL ETMEYECEĞİM"

Ole Saeter yaptığı açıklamada, "Maccabi Haifa'nın teklifini reddettim. Çünkü masum hayatlara son veren bir ülkeyi temsil etmeyeceğim. Benim değerlerimi hiçbir para satın alamaz" ifadelerini kullandı.

Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum

"500 MİLYON TEKLİF ETSELER BİLE KABUL ETMEM"

Kanlı parayı istemediğini söyleyen Norveçli futbolcu, "Bana 500 milyon teklif etseler bile kabul etmem. Banka hesabımda kana bulanmış para istemem" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Norveç İsrail

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