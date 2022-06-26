Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya uçtu

Denizli'de Pamukkale firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Feci kazada muavin ağır yaralanırken, çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Bozkurt-Çardak ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pamukkale firmasına ait şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri ağır yarlı olan muavini hastaneye kaldırırken, çok sayıda yolcunun ise yaralandığı öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa