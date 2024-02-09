Otoyolda alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi
Adana'da otoyolda alevlere teslim olan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otoyolda alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi
ADANA - Adana'da otoyolda alevlere teslim olan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Yılankale mevkiinde kağıt yüklü tır seyir halindeyken bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.