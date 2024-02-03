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Osmaniye'de tünel içinde otobüs kazası: Çok sayıda yaralı

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, TAG otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç tüneli mevkiinde meydana geldi. Otobüs kazası olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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