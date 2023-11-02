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Ordu'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.