Ordu'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Ordu'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurdukları B.A'nın (34) otomobilinde yaptıkları aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa