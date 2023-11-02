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Ordu'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurdukları B.A'nın (34) otomobilinde yaptıkları aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Fatsa Ordu Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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