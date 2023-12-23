Üye Girişi
Haberler

Nusaybin'de Tırın Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin karayolunun otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü aynı istikamette doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 ADS 915 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin İpekyolu Mardin İtfaiye Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title