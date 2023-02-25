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Niğde'deki deprem Aksaray'ı da salladı

3. Sayfa Haberleri

Niğde'deki deprem Aksaray'ı da salladı

Niğde Bor merkezli meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi.

Niğde Bor merkezli meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen deprem Aksaray'da da hissedildi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Aksaray'da da bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Sokağa çıkan vatandaşlardan Kadir Yıldız (49), "İçerideydik, ailece oturuyorduk. Bir an lambaların, dolabın, yatağın yerinden oynadığını hissettik. Yaklaşık 25-30 saniye kadar sürdü. Biraz bekledik kenarda sonra da dışarı çıktık bekliyoruz. İnşallah Allah'ım tekrar böyle bir şey yaşatmaz" dedi. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray Niğde Bor 3. Sayfa Haberler

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